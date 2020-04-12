全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣確診數則呈趨緩走勢，自清明連假後，平均一天只有2.4例，與其他國家單日動輒則2000死，或成千上百確診數相比，有如天壤之變。台大醫院婦產科名醫施景中說，雖然現在樂觀還太早，但我們守住了。

施景中在臉書上發文表示，指揮中心在3月19日曾說：「未來兩周是關鍵期。」因為當時大量歐美回國人潮湧現，而當時歐美的疫情正處於爆發狀況。指揮中心發言人莊人祥也說：「境外移入若持續高於本土病例，疫情狀況會比較好；但如果反過來，是本土、未知感染源病例飆高，這對台灣很不利。」

施景中分享一張圖表，可看出國內新冠肺炎疫情的變化。從1/21出現首例確診到4/10出現3例確診，國內累計385例確診，可清楚看到最關鍵的兩周，病例數出現急遽的變化。他指出，圖表顯示兩周關鍵期現在已過，歸國潮已減低，而最近5天，確診個案已降至3例/3例/1例/2例/3例，而且均以境外移入為主。

施景中坦言，上周清明連假人潮擁擠，曾擔心會有另一波本土感染，但11日張上淳教授表示，目前一周過去，在這11個風景區旅遊的人，沒有任何一例被確診。

施景中說， 雖然現在樂觀還太早，但他覺得，我們已經守住了。謝謝指揮中心、所有的防疫人員不眠不休的辛勞，也請大家繼續幫忙，守住戰果。

(中時電子報)