面對外界謠傳戈貝爾、米契爾兩名感染新冠肺炎的爵士球星之間關係無法修補，甚至可能迫使爵士交易戈貝爾，《看台報告》在12日提出建議，獨行俠可跟爵士提出交易換來戈貝爾，跟東契奇、波爾金吉斯攜手組成全新「歐洲三巨頭」！

《看台報告》開出的交易條件是，獨行俠拿鮑威爾、小哈達威、1個2020年次輪籤與1個2025年首輪籤，去跟爵士換回戈貝爾，如此一來，獨行俠就有分別來自斯洛維尼亞的東契奇、來自拉脫維亞的波爾金吉斯與來自法國的戈貝爾。

畢竟爵士高層當前為了修補戈貝爾、米契爾兩大主力關係傷透腦筋，甚至到現在米契爾仍不願意跟戈貝爾聯繫，擺明就在怪罪戈貝爾把新冠肺炎傳染給自己，這種接近無解的心結假如沒辦法解開，爵士恐怕還沒等到復賽，就要先內訌了。

假如獨行俠真的能夠搶到戈貝爾這名兩屆年度防守球員、3次入選年度防守第一隊的防守悍將，就可有效改善禁區防守問題，搭配東契奇、波爾金吉斯兩人的火力，可讓獨行俠成為爭冠熱門球隊之一，但前提還是爵士真的沒辦法排除內訌。

(中時 )