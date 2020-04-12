陸遼寧號今凌晨經台灣東部外海 國防部嚴密監控 09:022020/04/12 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸遼寧號航母。中時電子報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸遼寧號航空母艦10日出港率5艘護衞艦隊往南海行進，今（12日）凌晨已通過沖繩宮古海峽，並往南行經台灣東部外海進入南海。國防部目前正嚴密監控遼寧號航母艦隊動態。 根據日本統合幕監部發布「中國海軍的動向」指出，4月10日下午7時在長崎縣西南海域四個地點發現，遼寧號率5艘軍艦在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛。 日本預警機發現陸遼寧號航母編隊 10日出宮古海峽遠海訓練 (中時電子報) #遼寧號 #台灣 #東部外海 #國防部 #沖繩 #宮古海峽 #南海 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 軍事 共機繞道巴士海峽進太平洋 國防部充分掌握 11:082020/04/10 政治 美帶病毒參加武漢軍運會？ 美國防部否認 11:352020/04/10 兩岸 陸美機艦頻現蹤我海域 國防部嚴密掌握 04:102020/04/11 政治要聞 共機遠海長航訓後 國防部證實：美艦通過台海 07:522020/04/11 政治 維護印太安全 美軍艦連2日巡航台海 09:112020/04/11 兩岸 遼寧號出海 經宮古海峽進入太平洋 22:352020/04/11 政治 陸遼寧號編隊 現身台灣東部外海 04:102020/04/12 社會新聞 新聞早班車》蘇揆怒戰網友 藍籲勿小題大作 07:052020/04/12 政治 陸遼寧號編隊現身「台灣東部外海」 他曝隱憂 08:312020/04/12 政治 政治熱門新聞 坊間開始逆時中？網驚：暗槓7600萬口罩出事了！ - 政治 五點關鍵 民調專家：韓國瑜若做這事 罷免可能會翻盤！ - 政治 罷韓會不會過？一份數據嚇死人 - 政治 惹怒一堆網友 網：民進黨的他2024出局了！ - 新聞 韓國瑜騎車闖「高雄百慕達」實測結果...網：佩服 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。