大陸遼寧號航空母艦10日出港率5艘護衞艦隊往南海行進，今（12日）凌晨已通過沖繩宮古海峽，並往南行經台灣東部外海進入南海。國防部目前正嚴密監控遼寧號航母艦隊動態。

根據日本統合幕監部發布「中國海軍的動向」指出，4月10日下午7時在長崎縣西南海域四個地點發現，遼寧號率5艘軍艦在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛。

(中時電子報)