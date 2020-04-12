閻姓男子因不滿被幼兒園解雇，打電話給園方嗆聲負責人「會查她家住址」、「開車小心一點」，另閻男因不滿媒體爆料他過去多次故意解雇向雇主索賠一事，致電教育官員揚言放火燒幼兒園，要媒體下架新聞，高等法院依恐嚇危害安全罪判處閻男徒刑6月，可易科罰金18萬元確定。

判決指出，閻男原為宜蘭某幼兒園司機，不滿去年5月2日遭解雇，5月8日打電話至園方，向職員恫稱「告訴妳們執行長要小心一點，我會去查她家的地址」。

閻男另不滿媒體報導他涉嫌多起故意被解雇而要求雇主賠償一事，懷疑是幼兒園負責人告訴媒體，5月8日打1999專線電話到宜蘭縣政府教育處特殊及幼兒教育科，向科長恫稱「我就把幼稚園通通燒掉」、「汽油已經買好了」、「你現在跟他們主任講，要嘛明天給我登報道歉，要嘛請媒體把新聞下架」，科長即轉告園方。

5月13日，閻男再打電話至幼兒園，向職員恫稱要負責人「開車在路上小心一點」，事後幼兒園負責人報警。

一審以閻男僅因不滿遭解雇，竟不思正途尋求解決，而以恐嚇言語迫使園方出面協商，且揚言恐嚇要燒幼兒園，惡性非輕，但考量閻男身心狀況不佳，判刑6月，案經上訴，遭高院駁回，全案定讞。

(中時 )