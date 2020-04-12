台北流行音樂中心（北流）原預計在本（4）月試營運，卻因為新冠肺炎疫情暫停，可能無法趕上原訂的6月開幕日期，引起市議員質疑，可能會影響演出團體的權益；但也有Live House的業者批評，台北市長柯文哲曾宣示要支持獨立音樂與Live House展演場所，現在卻轉向發展北流這種大型表演場地，讓他們這種合法申請各種執照的業者更難生存，台北市議員洪建益也痛批，柯文哲的北流中心政策是好大喜功，根本無法嘉惠到一般市民與小型業者。

在台北市要開一家供消費者用餐、飲酒與欣賞現場音樂表演的Live House有多難？在師大路經營老字號音樂餐廳的Chris直說「挺囉唆的」。他指出，Live House在現有的營業執照下，還必須申請菸酒的營業許可，而現場樂團演出也必須另外再申請展演空間執照。

「我覺得我花這麼多錢跟心力，申請了合法的展演空間，根本是王八蛋！」在台北市西區經營展演空間的「杰克」抱怨說，5年前他建言柯P團隊提出Live House政策，自己也按規矩申請了音樂展演、酒吧的各種牌照，花了數十萬元設置合格的消防與隔音設備，結果反而讓自己受害。

獨立樂團「可以不要嗎」在小型的Live House演出。（圖／甯其遠攝）

杰克說，依據法規，Live House的消防安全規格比一般酒吧、餐廳與咖啡廳高，稅負也比較重；他為了開設合法的展演空間，讓年輕的獨立樂團能有發揮的場地，為了合乎市府對Live House音樂展演空間的規定，所有裝潢的高規格比照舞聽，結果花了大錢通過安檢，卻因為自己是合法的展演空間，除了營業稅之外，反而必須多支付1%到5%的娛樂稅。

台北市議員洪建益說，北市府對Live House雖然沒有禁止、打壓，但也沒有完整有計劃地規劃扶植；他批評，不僅是扶助Live House的政見，柯文哲所提其他的政策根本都沒有好好執行，「都給你當5年了，總有SOP出來吧。」洪建益說，北流中心花了大筆的納稅錢，未來不應該只是讓唱片公司、大型企業拿來賺錢，應該要讓一般民眾能享受到好處，未來他會持續好好監督市府的相關作為。

台北市政府文化局主秘劉得堅表示，市府一直持續提供對Live House的輔導與協助，希望業者都能在合法的空間內營運，對於場地、土地使用甚至器材修繕上提供相關協助，未來在北流中心也規劃設置多間人數較少的Live House，希望未來能讓業者進駐，在台北市資源有限的情況下，提供業者更多的協助。

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(中時電子報)