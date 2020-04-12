「我覺得這個現象很怪，現在聽獨立音樂的人多了，但Live House場地的數量卻沒有增加。」獨立樂團「可以不要嗎」的主唱兼吉他手「大海」說，近年來有許多孕育許多知名創作樂團的表演場地，就因為消防還有商業登記執照不符等等的問題，再加上附近居民抗議，而遭停業的命運。

「大海」說，就算業者請合法申請營業，也不知道要申請什麼項目，就算願意花費資源完善消防動線等設施，因為鄰居不願意被打擾、被吵，常遭到檢舉，很難經營。展演場地不容易經營，就會影響到表演者的生存，造成表演者的心態改變。她說，以前「地下社會」全盛時期，在那裡表演的團體心態是「我想表演就表演，不在乎售出多少票數」，但現在很多人的心態變成「我能站上多少人的場地，售出多少張票券」。

在西門町開設展演空間的「杰克」指出，除了北流中心這樣的大型展演空間會打壓小型Live House生存空間之外，浮濫的音樂祭也是個問題，他指出，現在很多團體以「音樂祭」的名義辦演唱會，不僅不需要接受嚴格的場地安檢規範，售票時也僅在聽眾的手上蓋章識別，無從查帳，讓他這種守規矩的合法業者看起來像笨蛋。「不僅如此，查稅的人把我當賊一樣檢查。」杰克生氣地說，因為展演空間售票收入屬於特種稅，稅務人員一張張核對票根與帳簿，「我一張票賣300到400元，上次被查出漏算了8張票，就被罰9萬多元。」

「現在的展演空間人數越來越大，也不叫做Live House了。」「大海」分析說，如果展演空間場地愈做愈大，對新的獨立樂團來說負擔一定很大，因為以剛開始起步的團來說，可能沒有辦法吸引到太多聽眾，不能站上大型的場地，最後變成很少、甚至沒有機會演出，最後惡性循環，也就沒有辦法成長。

台北市政府文化局主秘劉得堅表示，市府一直持續提供對Live House的輔導與協助，希望業者都能在合法的空間內營運，對於場地、土地使用甚至器材修繕上提供相關協助。他說，台北市因為人口密集，不容易找到合適的Live House場地，除了使用分區的規範外，也常易受到鄰居抗議，他舉例，就像在西門紅樓的「河岸留言」都常受到附近居民投訴，造成表演的不便，也因此在北流中心也規劃設置多間人數較少的Live House，希望未來能讓業者進駐，在台北市資源有限的情況下，提供業者更多的協助。

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(中時電子報)