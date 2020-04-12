指揮中心日前下令，全台各縣市地方政府列管的八大行業場所，只要有男、女陪侍，都要立刻停業；消息一出後，許多小姐面臨無薪假、失業的窘況，但仍有人不守規矩。台南一名官姓女子昨（11日）吸毒又酒駕開車，結果下班途中撞死晨運婦人；事後她好似什麼事情都沒發生，繼續翹腳滑手機。

由於確診案例中，案379例為台北某知名酒店的女公關，且在出現症狀後還有去上班；為防止疫情擴散，中央流行疫情指揮中心下令，全台各縣市地方政府列管的八大行業場所，只要有男、女陪侍，無論是舞廳或其他場所，都要立刻停業，全國22個縣（市）政府務必配合，並由經發局、衛生、消防、警察局共同稽查酒店及舞廳等相關行業是否有遵守規定。

不料，有小姐為了維持生計，仍違規接客。根據《自由時報》報導，台南一名官姓女子（23歲）濃妝打扮、穿著低胸爆乳裝，改至檔次較低的小吃店進行陪酒，沒想到下班後，居然酒駕胡亂衝撞，結果撞死了一名晨運婦人；不僅如此，官女撞死人後相當冷靜、神情輕鬆，上救護車還翹腳滑手機，甚至打卡「搞一個大陣仗」。

官女經抽血檢測後，酒測值為0.5毫克，明顯超標，後被依公共危險、過失致死罪交保候傳。至於死者，因身上沒有身份文件，還要調閱路口監視器釐清身份。

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(中時電子報)