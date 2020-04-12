高雄市長韓國瑜在新冠肺炎爆發後，全力防疫，致力不讓高雄出現本土案例，近期一封疫情感謝信也開始在韓粉之間流傳，認為「當台灣第一例出現在高雄時，韓當機立斷處置一級開設，讓高雄躲過病毒的侵襲，守住本土零病例，很感謝韓國瑜」。

某位高姓韓粉昨在臉書寫了一篇感謝信，稱韓「這一路走來、走過很多艱難，流淌了很多汗水，背負著很多人的期待。明知道政治這條路不會輕鬆，他用做牛做馬的精神，報答每一張選票的託付。這些日子以來，他被政敵打壓、欺凌、污衊，他一人被釘上十字架，而我們只能為他難過，卻很難做些甚麼」。

信內文指出，「相信所有支持韓國瑜市長的人，無論是高雄市民，高雄市公務員，或是其他海內外的支持者，都肯定韓市長的市政表現，在疫情如此嚴峻的時刻，他為高雄守住本土零病例，當台灣第一例出現在高雄時，他當機立斷處置一級開設，所以高雄躲過病毒的侵襲」。

她先是「感謝韓國瑜的機警、用人、領導」，還稱讚「政壇無出其右」，「他是我們的市長，也是我們心中的總統」。她呼籲「所有的韓粉」，「別讓韓一個人面對，別讓他感到孤立無援，無論韓粉們身在何處，請用真誠的心為他祝福，不因民調起伏而輕易放棄，他是能讓中華民國再起的關鍵。

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(中時電子報)