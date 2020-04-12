前「黑澀會美眉」成員出身、有著軟萌娃娃音的女星丫頭(詹子晴)，活潑親切的形象讓她上遍各大綜藝節目，深受觀眾喜愛，近年又經營副業有成，是個「小富婆」，感情上則跟前警政署長王卓鈞的長子王惟立(William)復合，如今又添一喜，丫頭在男友陪伴下低調慶生，驚喜寫下「單身的最後一個生日」，要結婚了！

17歲就在《我愛黑澀會》節目中嶄露頭角的丫頭，嬌小加上娃娃音，一直給人少女感，如今小女孩不但變成小女人，還透露即將成為人妻，讓網友驚喜激動！丫頭昨在IG寫下，因為疫情的關係，本來已經想好要辦什麼生日派對，跟大家好好玩一下，但最後決定停辦，「這時候還是取消大型聚會比較安心，保護我愛的朋友們」。

雖然沒有熱鬧開趴，但親友們輪流請她吃生日餐，她貼出的照片還顯示，有男友王惟立陪著切蛋糕，看著她的眼神滿是深情，最大亮點是，丫頭的生日文裡有一句，「今年應該是單身的最後一個生日」，也直呼這個32歲生日過得很快樂，讓許多粉絲、網友驚喜不已，忙道賀「終於要變成另一種身分了嗎」、「求婚了？恭喜」，星友小甜甜更說「我要瘋狂摩擦你！給我好運！」，給她滿滿的祝福。

(中時電子報)