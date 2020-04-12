已有近200年歷史的彰化縣溪湖福安宮媽祖，為慶祝天上聖母聖誕，11日舉行遶境祈福活動，畫上臉譜的陣頭隊伍全數未佩戴口罩。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

在周邊鄉鎮、外縣市陣頭隊伍陪同下，溪湖福安宮媽祖在鎮上遶境長達12小時，沿途遶行5個里，可見隨行隊伍與轎班民眾，並未確實佩戴口罩、並維持社交距離。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

在周邊鄉鎮、外縣市陣頭隊伍陪同下，溪湖福安宮媽祖在鎮上遶境長達12小時，沿途遶行5個里，可見隨行隊伍與轎班民眾，並未確實佩戴口罩、並維持社交距離。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

在周邊鄉鎮、外縣市陣頭隊伍陪同下，溪湖福安宮媽祖在鎮上遶境長達12小時，沿途遶行5個里，可見隨行隊伍與轎班民眾，並未確實佩戴口罩、並維持社交距離。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

不再順時中？ 彰化這尊百年媽祖遶境小鎮12小時

中央流行疫情指揮中心10日要求全台觀光景點、夜市與寺廟等場所即起實施人流管制，但彰化縣溪湖福安宮媽祖廟方管委會在彰化縣政府幾番勸導下，11日仍以祈福祛除瘟疫為由，執意舉行遶境活動，數百人隊伍在全鎮25里中的5個里遶境，從上午近8時起駕至晚間8時許回宮，疫情嚴峻當前恐已成防疫破口。

據悉，廟方原定3月20日遶境，因防疫延期至昨天，彰化縣政府上周得知消息後，民政處、衛生局、警察局都紛紛出動勸導，直到活動前一天，仍有多名科長持續與廟方溝通；廟方卻依據中央防疫社交活動指引，向縣府提出防疫措施，強調會採實名制、提交參加志工名冊、盡力做好防疫，由於目前志工們都無異議，堅持如期遶境。

遶境活動上午6點就有祭典在廟埕展開，來自埔鹽、二林附近鄉鎮，甚至台中、嘉義等外縣市陣頭、友好宮廟、令旗隊、獅團舞團，和電音辣妹車隊等，共計34支隊伍，在小鎮西區5個里遶行，沿途拜訪12家宮廟、1超市和6處私人住宅，所到處鑼鼓喧天、鞭炮震天價響，直到晚間近10點才完成回宮安座。

有鎮民痛批擾民，一早還沒8點就在放鞭炮、晚間7點多還在放，借宗教之名讓自己爽，卻不顧是否影響他人；有人指許多人未維持社交距離，還看到一堆人沒戴口罩又無人宣導，不解為何此時還能准許遶境？但也有信徒說，宗教民俗活動又不是集會遊行，只要不超過500人、不群聚，並不違法，若發現亂丟垃圾、製造噪音大可檢舉。

民政處長賴致富無奈指出，獲悉此事後就積極輔導，但中央指引只是建議、未強制，若違反指引亦無法可罰。警方則表示，宗教活動不須申請路權，且路權單位分屬許多單位，遶境當天全程派警力在旁指揮交通、維持秩序，嚴防陣頭衝突；當天並未接獲民眾報案反映太吵，僅有1件反應違停的紀錄。

彰化縣衛生局長葉彥伯則表示，類似宗教活動已在許多國家造成新冠肺炎群聚；將再了解本次活動的實際過程，並要求主辦單位提供所有參加人員名單，以利控管風險。

他呼籲，所有參加本次遶境民眾，即日起應自主健康管理14天，期間不宜出入公眾場所或人群聚集之場所，並應注意是否出現疑似症狀，若有，應迅速就醫。

葉彥伯也強調，在取得名冊後會主動追蹤，如有疑似個案出現，名冊上所有人皆必須居家隔離14天。

(中時 )