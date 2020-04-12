NBA本季「年度MVP」大概是字母哥連莊了(如果球季能打完)，但就算頒給湖人隊詹姆斯也不令人意外。史上選過一次最糟的MVP，大概就是昂賽德(Wes Unseld)了，他雖是名人堂選手，當年拿這個獎也是莫名其妙。

1968-69球季，巴爾的摩子彈隊(現華盛頓巫師)菜鳥昂賽德勇奪新人王與MVP，但他場均僅有13.8分、18.2籃板、47%投籃命中率。這樣的數據距離聯盟第一還差很遠，張伯倫同季繳出20.5分、21.1籃板、58%投籃命中率。子彈隊季後賽首輪就被橫掃出局。昂賽德身高201公分打中鋒，這限制了他的命中率，他場均得分短短幾年後即跌到個位數。

較常被認為名不副實的還有羅斯(Derrick Rose)、奈許(Steve Nash)，他們毫無疑問都是非常厲害的球星，問題在於同時間都有比他們表現更好的人。

以羅斯那年來說(2011)是詹姆斯，奈許那兩季(2005, 06)則有歐尼爾、布萊恩、韋德、賈奈特、諾威茲基、詹姆斯各路好手夾攻，更誇張的是奈許在2007年的MVP票選仍高居第2，諾威茲基以些微差距阻止奈許3連霸。

此外麥可喬丹也被認為少拿了兩屆MVP，一次是1993年被巴克利拿走，另一次是1997年被卡爾馬龍拿走。「俠客」歐尼爾就多次評論過：「我被奈許搶了兩座，詹姆斯和我都是受害人，我們應該要每年都拿MVP的。」

(中時電子報)