隨著大陸經濟運作逐漸恢復，抗疫期間的的英雄們也成為商機發想的來源，近日，網傳有人在販售寫著「白衣天使鍾南山」的模型，這些模型約700元（人民幣，下同）至上千元不等，有的甚至近萬元，引發了輿論關注。

在疫情中，以鍾南山為代表的醫護人員被稱為是「定海神針」，一言一行都受到各方關注，精明的商家變嗅出了其中商機，開始銷售鍾南山模型，價格雖然不菲，但銷量卻挺不錯。有網路賣家表示，這些模型是紀念版，數量不多，現在訂單大，倉庫還忙不過來。

對於將鍾南山做成模型販售，立刻引發鄉民熱議。有人認為，像鋼鐵人、蝙蝠俠等公仔廣受年輕人歡迎，而這次剛好從另一方面印證像鍾南山這樣的科學家，形象深植人心；不過，也有網友所質疑，鍾南山的模型如此暢銷，他本人知道嗎？拿鍾南山肖像做模型，就這麼被堂而皇之地放在電商平台上售賣，這是被允許的嗎？

事實上，當被問及這些模型是否獲得過合法授權時，賣家坦言「沒有」。因此，即便是鍾南山本人不介意，但違法仍是事實。根據大陸《民法通則》第100條規定，「公民享有肖像權，未經本人同意，不得以營利為目的使用公民的肖像。」而這種經過網路銷售他人肖像權的產品，權利人可以要求其排除妨害以及賠償相應的經濟損失。

大多的網友認為，公民享有的肖像權是一項基本權利，如果為了某種所謂「好的結果」，就跳過了該有的程序，甚至可以不擇手段，那恐怕也無法實現完整意義上的「好結果」；其次，商家做「鍾南山」模型，主要是基於盈利的考量，並非是純粹出於尊敬，絕不能因為做的模型是「好人」，就無所顧忌地蹭熱度。

現在，鍾南山模型引發關注，正反兩面的意見不斷，但這現象會持續多久，還要看消費者是否買單。而鍾南山從防疫英雄被做成年輕人熱愛的模型角色，他自己恐怕也始料未及。

(旺報 )