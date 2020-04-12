打扮不打小孩。（人本提供／林志成台北傳真）

4月30日是「國際不打小孩日」，今年受新型肺炎疫情影響，人本教育基金會以網路方式舉辦「打造愛的家我不打小孩─愛的網路大串連」活動，希望連結所有的民眾、家長、學校、團體一起傳達正面管教訴求，讓孩子擁有一個「沒有打罵、充滿幸福」的成長環境。

430「國際不打小孩日」是在1998年由美國反體罰組織-有效管教中心發起，目的是藉著這一天來宣傳反體罰的兒童人權觀念。這個本來在美國境內推動的日子，迅速收到國際響應，從2001年起，獲得國際反體罰及兒童人權團體的認同，在這一天舉辦不同形式的活動，倡議終止體罰兒童，推廣正面管教方式。

今年因新型冠狀病毒疫情影響，人本教育基金會以網路方式舉辦「打造愛的家我不打小孩─愛的網路大串連」活動，這個活動是由教育部及衛生福利部兒童保護司擔任指導單位、台北市教育局共同協辦。

人本教育基金會邀請國人到活動網頁提供一句響應的句子，例如「我是OO，我打字不打小孩」，同時提供各式抽獎好禮。陳文彬導演已加入響應，副總統陳建仁、立法委員張廖萬堅、范雲及李麗芬等人也即將發文響應。

台灣已於2014年將聯合國兒童權利公約國內法化，「任何針對兒童的暴力行為均不可原諒；所有對兒童施暴的現象都可預防。」截至2020年4月，全球已有56個國家立法全面禁止對孩子體罰（包含禁止家庭體罰），例如瑞典、芬蘭、德國、以色列、法國、日本等。

為全面保護兒童，人本教育基金會期待台灣能往禁止家庭體罰的方向邁進，本活動的舉辦便是希望能倡導這樣的理念，提高民眾對兒童人權的意識，而政府除了考量法律層面的修訂，也要透過各種管道提供正確的家庭教育。

(中時 )