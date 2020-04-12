一名女子北部養生館輕熟女按摩師，從業近6年每天約可讓5個客人「升天」，累計已幫超過1萬名男客「發射」，不料，上個月對喬裝客人的員警暗示「要不要幫你打（手槍），當場遭逮捕。

據「東森新聞雲」報導，這名武姓女按摩師雖然已經43歲，但風韻猶存、身材火辣，生意不錯，每次「按摩+排毒」費用1200元，自己抽700元，平均一天接5名客人，最近還在臉書賣口罩賺外快。

警方上個月喬裝成客人上門，武女幫警員按摩時說：「現在口罩不好買，我有在賣喔！你要不要買？」警員認為她可能觸犯藥事法，便向她索取臉書，看後發現並非防疫專用醫療級口罩，沒有違法，拒絕購買後就繼續按摩。

武女在臉書販賣口罩。（圖／翻攝自武女臉書）

結果武女的雙手慢慢移到警員胯下，輕輕碰觸生殖器，還嗲聲說：「要不要我幫你打（手槍）？」員警聽後便問「要多少錢？」武女回：「加500」，警員立即表明身分，將其帶回偵辦。

武女事後辯稱，當時是問「要不要幫你推油」，不是想提供性服務，是警員聽錯。至於收500元，以為是警員覺得她服務好，想給她的小費。但警方訊後仍依違反社會秩序維護法裁罰。

據警方了解，武女6年前跟丈夫離婚，沒有孩子，為了養活自己與寄錢回家給父母，才經友人介紹到養生館服務，在包廂幫客人「升天」，疫情期間也擔心被感染，但為了賺錢只能自求多福。

(中時電子報)