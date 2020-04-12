新冠肺炎疫情持續延燒，許多人呼籲要全面普篩。對此，資深媒體人黃創夏列出一串數字，並呼籲戴好口罩丶勤洗手丶保持社交距離，別給已經累了快100天的醫護人員更多負擔！

國內近期新增確診案例中，境外移入佔多數！新北市長侯友宜曾向中央喊話，現在很多無症狀確診，國內有4.6％，雖然相較國外低，但「境外移入要全面普篩和居家檢疫」，呼籲中央對境外移入全面篩檢。此外，也有許多人認為應全面普篩。

對此，黃創夏在臉書指出，23000000÷3800=6052天；6052÷365=16.58年。他說全面普篩必須要16年半才能完成。最後他表示，戴好口罩丶勤洗手丶保持社交距離，別給已經累了快100天的醫護人員更多負擔！

網友則紛紛表示「真的，防疫人員太辛苦了，感謝他她們的辛勞付出」、「目前最累的是醫護」、「說的也是！好好做好防護」、「預防勝於治療~今天普篩陰性，不防疫再被感染…，沒完沒了！」、「真的不懂一直訴求普篩是什麼心態」、「戶口普查都做不到了，幾十年才一次?還普篩」、「普驗不是2,300萬人都驗吧，有一種統計方法叫抽樣統計」、「台灣疫情其實算還控制得宜，也沒有大規模社區感染，真不知道一堆政客不顧可行性與檢疫成本吵著普篩的用意是什麼」。

(中時電子報)