焦恩俊與林千鈺2006年相戀，曾分手一段時間，後來認定彼此是真愛，因此決定步入禮堂；沒想到婚姻僅維持5年多，竟爆出2人早已分居2年。林千鈺無奈向媒體表示，已經不記得多久了，現在的婚姻關係應只剩下身分證上的配偶欄；她坦言，婚姻狀況無解。

焦恩俊以《小李飛刀 》紅遍兩岸三地，逐漸坐穩一線小生的地位，甚至有「大俠專門戶」的封號，之後事業重心轉往大陸發展；而林千鈺則是資深演員石英與吳玲的女兒，近幾年活躍於八點擋，演出《金家好媳婦》、《甘味人生》等多部鄉土劇，深獲觀眾喜愛。

回顧2人交往過程，焦恩俊與林千鈺結識於拍攝《軍官與淑女》，後來一直保持好友關係；焦恩俊與妻子黃宛林於2005年離婚後，隔年2人正式交往。沒想到才相處短短2年，就傳出男方花心，讓女方心死提出分手；後來2人在加拿大重逢，認定彼此是真愛，於2014年步入禮堂。

如今近6年的婚姻傳出亮紅燈，根據《聯合報》報導，夫妻倆分居嘉義、台北兩地，已長達2年完全沒互動；林千鈺無奈地說，「久到忘了這情況到底多久了，現在只剩配偶欄名字還是他；我跟他就維持現狀吧，我也不知道怎麼解決。」

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(中時電子報)