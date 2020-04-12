在各國採取隔離措施下，疫情逐漸穩定，但餐飲業要回神恐怕沒這麼快，根據麥當勞公布第一季全球同店銷售數據顯示，第一季麥當勞全球銷售額下滑3.4％，3月全球同店銷售額下滑22％。

疫情以來，麥當勞的國際市場飽受衝擊，包括法國、意大利、西班牙和英國在內的國際運營市場部門，3月同店銷售額暴跌34.7％；而包括大陸在內的發展中國際許可市場和企業餐廳業務中，3月同店銷售額下降了19.4％。

在公布第一季銷售額的同時，麥當勞還以公共衛生事件對經濟的影響存在不確定性為由，撤回了2月發布的2020年展望和長期預測。根據此前的預測，麥當勞全系統銷售增長率將在3％至5％之間。

除此之外，麥當勞行政總裁Chris Kempczinski還表示，在本月15日至9月30日期間將自願調低基本薪金50％，該公司其他四位高階主管也自願在同一時間段內減薪25 ％。

而麥當勞的老對手，肯德基、必勝客的母公司百勝餐飲集團的情況同樣不樂觀。目前，百勝已經在全球暫時關閉了7000家餐廳；3月24日百勝還曾發布公告稱，將暫停正在進行的股票回購計畫，同時貸款5.25億美元，約合37億元人民幣，來維持餐廳經營需要的現金流。

受疫情影響，百勝將今年第一季的同店銷售額損失由「中個位數」下滑調整為「高個位數」下滑，同時，預期今年第二季同店銷售額面臨的衝擊，將比第一季度更大。

一場疫情，讓餐飲業的前景蒙上一層陰影，不管是還在維持生機的西方速食業者，還是已恢復卻深陷漲價危機的大陸餐飲業，要回到疫情之前的穩定經營，還需要一段時間。

(旺報 )