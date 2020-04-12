氣象專長吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天上午各地仍有局部短暫雨的機率、雨勢減緩；下午起各地轉乾，強冷空氣持續南下，愈晚愈冷。
中央氣象局也發布低溫特報指出，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天傍晚至14日清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。區域包括基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等地。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，13、14日燥穩定的「大陸高壓」籠罩，明日各地晴朗無雲，14日「高雲」增多、但仍晴朗；夜晚、清晨因冷空氣及「輻射冷卻」作用，中部以北平地最低氣溫，約可降至9度、10度上下。雖有觸及「強烈大陸冷氣團」定義機率，但差「寒流」還很遠；而且天氣晴朗，白天高溫明顯回升，陽光下感覺沒那麼冷，顯示出「白天不冷、夜間冷」的特性，仍應注意保暖。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，13日至18日，有連續6天晴朗穩定的天氣。15日起冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升；白天舒適至微熱，早晚則偏涼，日夜溫差大。
(中時 )
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