新冠肺炎肆虐全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也因此發生不少爭議，近來更是槓上台灣；衛福部長陳時中霸氣回應，指WHO「內行人講外行話」。有網友好奇WHO秘書長的工作內容到底是什麼，WHO的「六大任務」也跟著曝光，還有網友笑稱，以「皇帝制」來看的話，此職根本就是東廠大太監。

網友發文問秘書長到底是什麼。（圖／PTT）

有網友在PTT八卦板上發文問「秘書長到底是什麼？」，笑稱「只有聽過董事長跟能幹的秘書」，但卻不知真正的工作內容和職權劃分，「就跟對岸的皇帝要叫總書記一樣，稱呼好像很卑微，但是大權在握。有沒有秘書長到底是什麼？一群女秘書的長官？」

據《NOWnews》報導，WHO秘書長是該組織的「最高領導」，以非營利營利組織來說，通常需總管所有行政業務、指揮和監督所有職員，還能設置副秘書長，是相當高的職位。WHO的「六大任務」分別為「領導攸關衛生之事項並以夥伴身分參與必要的聯合行動」、「制訂研究議程、協助開發及宣揚有價值的知識」、「制訂規範與標準，並促進及監測其實施」、「闡釋合乎倫理且證據導向的政策方案」、「提供技術支援，促進變革，並建構永續組織能力」、「監測衛生狀況並評估衛生趨勢」，在世界公共衛生方面，具有重大責任。

網友回文。（圖／PTT）

而對於原PO的提問，網友紛紛表示「去問陳菊啊」、「可參考林益世」、「秘書長都相當於公司組織的總經理」、「非營利組織秘書長＝營利組織執行長總經理」、「就最能幹的秘書啊…你看譚德塞…多少人在幹…懂了沒」、「秘書長＝皇帝制的話，就是掌管司禮監＋東廠的大太監」。

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(中時電子報)