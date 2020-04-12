眼見最近自己跟米契爾不和謠言越傳越誇張，爵士中鋒戈貝爾終於首次跳出來回應，他在電玩「太空戰士7復刻版」直播間放話，「媒體有時候說的並非事實，不僅是在籃球方面，也在生活方面，他們有時候獲取的新聞跟事實並不相符！」

戈貝爾的這番話，無疑是指責最近盛傳他跟米契爾不和是假新聞，畢竟兩人都在爵士當了兩年多的隊友，私下關係也很密切，卻因戈貝爾成為首位確定感染新冠肺炎的NBA球員，米契爾也變第2位確診球員，兩人不和的傳言才會亂傳。

畢竟戈貝爾在確診之前，做出相當多的脫序舉止，像是在賽後記者會刻意亂摸麥克風，或是在休息室亂摸隊友東西，儘管他隨即公開道歉，且呼籲大眾重視這次新冠肺炎疫情，卻讓外界仍然難以原諒，甚至開始謠傳他跟米契爾已經翻臉。

如今隨著戈貝爾公開澄清自己跟米契爾並無不和，一切只是媒體惡意炒作，卻還需等到兩人公開見面，或是真正有所對話，才有辦法說服外界相信戈貝爾的個人說詞，否則目前兩人關係越說越誇張，甚至到了爵士必須趕緊交易戈貝爾程度。

(中時 )