台灣捐贈的10萬副N95口罩10日已抵達美國科羅拉多州丹佛市，共和黨籍友台參議員賈德納（Cory Gardner）先前受訪時表示，收到台灣口罩感動到哭了。

台灣捐贈的10萬副N95口罩10日已抵達美國科羅拉多州丹佛市，共和黨籍友台參議員賈德納（Cory Gardner）先前接受當地電視台採訪時表示，收到台灣口罩感動到哭了。

台灣捐贈美國的200萬副N95口罩已陸續運抵美國，丹佛當地媒體CBS Channel 4報導，一箱箱印著台美國旗、總計10萬副捐給科羅拉多州的口罩已在10日抵達丹佛市。

科羅拉多州共和黨籍聯邦參議員賈德納先前受訪時曾表示，科羅拉多州獲得捐贈讓他感動到哭了。賈德納說：「我沒想過（新冠肺炎疫情）會變成全球大流行，而我們還需要仰賴其他盟國。」

「說老實話，當知道我們可以拿到（一些口罩）時，多虧台灣的慷慨，200萬副口罩，其中很大一部分會運往科羅拉多州，我哭了，因為想到許多人面對的不安，我已經好幾天無法成眠。」

蔡英文總統1日宣布將捐贈疫情嚴重國家1,000萬個口罩，其中捐贈美國200萬副口罩。CBS Channel 4報導，當中聯邦政府將獲得100萬副口罩將，其餘100萬副將分配給各州政府，科羅拉多州共獲得10萬副口罩，相當於1／10。

(中時電子報)