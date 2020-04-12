國民黨11日舉行「數位行銷科技長」決選，被黨主席江啟臣邀請，擔任提問人的網紅四叉貓（左）給予回饋與建議，表示國民黨喜歡在敵對政黨有什麼就抄什麼、學什麼，若永遠追在別人後面，當然贏不過對手。（張鎧乙攝）

國民黨昨（11）日舉行「數位行銷科技長」決選，網紅四叉貓雖沒通過初選，但應邀擔任「數位貂蟬」提問人，加入評審團。四叉貓提問結合國民黨的問題及面試者專業，讓網友大驚，直呼「很有水準」！

「數位貂蟬」四叉貓擔任數位行銷長決選提問人，決選有7位候選人到場、1位採視訊面試，另2位放棄資格。四叉貓表示，雖然想問得更尖銳些，但怕傷了和氣，所以最後選擇了較溫和的題目，「應該不會很難吧？要當數位諸葛亮我覺得這些都要能秒答才行，至於他們回答的如何，等國民黨部釋出影片吧」。

四叉貓在臉書列出針對每位面試者得提問，如確定出任數位行銷科技長的簡勤佑（網路論壇Dcard創辦人），四叉貓問他，「國民黨不分區立委吳斯懷目前是綠營的提款機，在不能更換的情況下，他還有四年的立委任期，請問未來如果要你在Dcard上洗白年輕人對吳斯懷的看法，你有什麼策略嗎？」

對於其他人的問題，提及罷韓、葉毓蘭氣炸鍋事件、ZOOM，以及目前最夯的「十個曾經做過的工作」網路議題等，不僅結合時事、面試者專業，也包含國民黨現有問題，希望面試者能提出相對應的解決方案。

網讚四叉貓提問有水準。（圖／摘自PTT）

網友看完四叉貓的提問，表示「每一題都很有水準」，本以為他在網路上只會滾動，現實世界只會數椅子、吃便當，想不到這麼有料。其他人也說「問題都很尖銳耶」、「問得真的很好」、「問得很到位耶」、「既尖銳又有命中 厲害」。

(中時電子報)