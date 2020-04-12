「害怕的事很多，但逃避不一定能躲過，面對也不一定最難受。」屏東大學學生吳承嶸，因為患有先天性腦性麻痺，需要電動輪椅和助行器的協助，才能像普通人一樣行動，但他並未因此怨天尤人，相反的，更比任何人都來得樂觀積極。

吳承嶸9歲那年母親生病成了植物人，貼心的他體諒父親的辛勞，開始學習自己處理生活中的大小事，也學習獨立自主，為自己進行生涯規劃。高中時受到學校老師的鼓勵，努力學習並探索自己的未來，畢業後順利升學進入屏東大學就讀。

吳承嶸對大學生活有很大的期待，但面對要離家300多公里，心中難免有些緊張害怕，所幸屏東大學資源教室輔導人員在暑假期間就先電話聯繫，確認他就學後的相關特殊需求(包括電動輪椅、後拉式助行器、無障礙住宿環境等)；就學後，資源教室輔導人員更常常陪伴關心，給予情感支持，舒緩了承嶸焦慮的心情。

屏東大學資源教室輔導員謝弘亮回憶，吳承嶸剛上大學時，父親因為擔心他不適應學校生活，一度考慮南下工作以就近照顧，後來看了學校提供的住宿及生活環境後，才安心放手讓承嶸獨自南下求學。

為因應吳承嶸復健的需求，屏東大學資源教室除安排人員協助，提供瑜珈墊、彈力帶及場地等設施，也透過體育適應課程由專業體育老師帶領承嶸放鬆紓壓，以達復健鬆筋的效果。

此外資源教室也提供工讀機會，讓他協助視障學生轉檔與校對教材，不僅可以賺取生活費減輕經濟壓力，也預先為他培養工作相關概念。而系上老師也對他照顧有加，常常關心他的學習情況及生活，並給予鼓勵，讓他倍感溫暖。

吳承嶸在音樂方面很有天份，除了參加多項校內外比賽、創作歌曲，也常受邀在很多活動中表演，雖然身體有缺損，但他從不向命運低頭，總是樂觀面對一切，帶給周遭的朋友許多正能量，也因此於去年獲得總統教育獎的殊榮。

(中時 )