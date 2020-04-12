新冠肺炎疫情讓大陸人開始為飲食與公共衛生習慣進行反思。近日，大陸農業農村部官網公布了《國家畜禽遺傳資源目錄（徵求意見稿）》並向社會公開徵求意見，未來只有列入《目錄》的動物，可按照家畜家禽進行管理，用於食用等商業利用；而狗已經從家畜「特化」為伴侶動物，國際上普遍不作為畜禽，不宜列入畜禽管理。

早在3月31日，深圳市6屆人大常委會第14次會議通過條例，深圳禁食貓狗，這意味著，深圳成為大陸首個立法禁食貓狗的城市。關於禁食貓狗是否要全國推廣，也在網上掀起了一波大討論。

據天眼查專業版數據顯示，大陸目前有4861家企業的經營範圍中含有「狗肉」或者「肉狗」，個體工商戶占比超過94％；從地區分佈上看，狗肉企業數量最多的三個省為廣東、廣西和山東，占總量的48.68％。

另外，大約有58％的相關企業成立於5年以內，且有大約57％的相關企業註冊資本在100萬元人民幣之內；2020年以來，大陸共成立155家相關企業。

不過，隨著疫情啟發，以及人民飲食習慣、觀念的改變，近十年來，也有1064家狗肉企業遭「註銷」或「吊銷」。

(旺報 )