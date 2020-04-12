伴隨中俄邊境綏芬河口岸防疫壓力逐漸加大，當地於4月6日開始夜以繼日建設方艙醫院。11日，該院建設改造工程全部完工。即將投入使用的方艙醫院原則上只收治無症狀感染者，目前已經做好準備，隨時可以啟動。

目前，生活物資已進場，醫療設備也已調配到位，設定床位580張，將從黑龍江省調集300名醫護人員，集中救治境外輸入疫情中的無症狀感染者。

黑龍江馳援湖北醫療隊隊員在結束休養後主動請纓，支援綏芬河一線戰疫。11日，大批志工為綏芬河方艙醫院完善工作奔波忙碌。

黑龍江省11日新增境外輸入疑似病例3例（均從俄羅斯輸入），新增境外輸入確診病例21例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例14例），均為中國籍，從俄羅斯輸入，新增境外輸入無症狀感染者5例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。截至4月11日24時，黑龍江省累計報告境外輸入確診病例198例。

全大陸11日新增確診病例99例，其中97例為境外輸入病例。2例為本土病例（黑龍江2例）；無新增死亡病例。

(旺報 )