據外媒報導，在世界各地嚴格執行「封城」措施，促使遠程工作和學習激增後，全球對個人電腦（PC）的需求在2020年第一季飆升，但這場危機也導致生產和物流問題嚴重延誤，最終導致全球PC出貨量較去年同期下滑8％，蘋果Mac更是狂降21％。

研究報告稱，在2020年第一季，供應商出貨的個人電腦總數為5370萬台，而去年第一季度為5830萬台。

(旺報 )