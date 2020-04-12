全球PC首季出貨量年減8％ 蘋果Mac降21％ 10:432020/04/12 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據外媒報導，在世界各地嚴格執行「封城」措施，促使遠程工作和學習激增後，全球對個人電腦（PC）的需求在2020年第一季飆升，但這場危機也導致生產和物流問題嚴重延誤，最終導致全球PC出貨量較去年同期下滑8％，蘋果Mac更是狂降21％。 研究報告稱，在2020年第一季，供應商出貨的個人電腦總數為5370萬台，而去年第一季度為5830萬台。 (旺報 ) #pc #全球 #電腦 #個人電腦 #2020年 也許您會感興趣 推薦閱讀 世貿組織：2020年全球貿易將縮水13％-32％ 00:152020/04/09 財經 恢復調薪「條件」曝光 高鐵：營收連2月回到7成 10:522020/04/09 財經 新增泰國流感疫苗市場 國光力拚2020年轉虧為盈 11:132020/04/09 財經 《業績-光電》大立光Q1營收、盈餘同期高 EPS達50.1元 14:492020/04/09 財經 陸生暫緩來台 陸聯會：資訊有待釐清 17:212020/04/09 生活 《科技》Gartner：疫情衝擊全球半導體營收年減0.9％ 記憶體逆增 11:252020/04/10 財經 《業績-半導體》聯電3月營收創次高 Q1登峰優預期 15:572020/04/10 財經 《業績-電子通路》聯強Q1營收年減16％ Q2展望保守 16:312020/04/10 財經 中汽協：H2拚恢復去年同期水準 04:092020/04/11 全球財經 熱門股－至上需求強勁 營收創高 04:092020/04/11 證券．權證 兩岸熱門新聞 又一毒班機 上海來自俄羅斯一班機51人確診 - 兩岸 - 旺報 陸專家鍾南山：新冠肺炎沒有特效藥 疫苗面世要等 - 兩岸 - 旺報 鐘南山：大陸疫情防控最值得分享的經驗是「執行力」 - 兩岸 沈富雄喊話 別像小孩到處嚷嚷 - 兩岸要聞 - 中國時報 國台辦轟台灣當局造謠抹黑！陸委會遺憾兩岸漸行漸遠 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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