台南市警六分局會同衛生、社政、消防等單位組成防疫宣導團隊前往灣裡夜市了解單一出入口量測額溫情形。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布，針對著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。台南市警六分局11日晚間會同衛生、社政、消防等單位組成防疫宣導團隊，前往灣裡夜市宣導最新防疫措施，呼籲攤商及消費者應全程佩戴口罩、規畫單一出入口、取消店家試吃、攤位用餐座位區隔及畫設地面安全距離標示，希望能將感染途徑降到最低。

近期受到疫情的影響，夜市及風景區的觀光人數較往常減少，但警六分局等單位為有效降低及防制新冠肺炎疫情在人潮擁擠處散布及感染，昨天晚間發動協勤民力，並會同南區公所民政課課長王雪玲、衛生所護理長謝雅雯、灣裡消防分隊長王金象、萬年殿主委王金珠等，前往灣裡夜市進行宣導。

防疫宣導團隊指出，該夜市原有3處出入口，已配合政策縮減為1處，該出入口由負責管理的萬年殿派員逐一為消費者量測額溫，噴灑酒精消毒雙手，但因部分民眾不太清楚出入口異動，員警也當場建議萬年殿主委可製作指示牌，清楚提醒消費者出入動線。

防疫宣導團隊也看到夜市內的攤商並無提供試吃，但仍加強宣導攤商用餐座位區隔（或用隔板）及畫設地面安全距離標示，並對等候取餐的民眾，宣導全程戴口罩消費並保持社交安全距離。宣導團隊在夜市內只要發現有未佩戴口罩的消費者，更溫馨提醒對方將口罩戴上，若無口罩者則叮嚀其盡快返家，避免群聚感染風險。

警六分局長陳建民表示，針對防疫工作，該分局除持續對居家隔離及居家檢疫者電子圍籬管控，以M-police系統查辦擅離者，嚴堵防疫破口外，更將結合市府防疫團隊落實宣導，希望全民共同遵守，保護自己也保護他人。

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(中時 )