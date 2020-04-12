本周事業運前三名:

1.羊

工作:本周運勢陡升，為第一名。憑藉著多年的技術經驗及市場口碑，依然前行，保持應有的事業水準與收入。

1.狗

工作:本周運勢強大，同為第一名。在壓力大的工作中，能耐很快就會被爆發出來。對於初入職場社會的你，很有感觸。

2.牛

工作:本周運勢繼續衝高，為第二名。偏財運極旺的一周。工作進展暢順，但不宜太沾沾自喜，以免招忌。

3.豬

工作: 本周運勢些許上升，為第三名。能者多勞， 主管賞識你，工作量大但獎金沒著落，別以為是好事，可能是苦差事。

(圖片提供/中國時報)

本周財運前三名:

1.牛

財運:偏財運極旺的一周，可能從股票或是其他短期投資中獲利。對於目前收入的狀況錦上添花，不無小補。

2.羊

財運:本周財運上升主要來自於貴人的幫助，正財為主，應該好好珍惜與表現，增加以後合作的機會。

3.狗

財運:本周財源廣進，以才得利，以口得財。除了才華洋溢增加收入之外，人脈的增長更是相對收穫。

(圖片提供/中國時報)

本周愛情運前三名:

1.羊

愛情:本周單身有桃花盛開，應好好把握。先從朋友開始，多多了解對方的性格，興趣愛好，不急著變成男女朋友。

2.猴

愛情:本周未婚男性愛情運佳，長久以來都是幫助別人，成就兄弟的角色，終於有異性注意到你的善解人意了。

2.豬

愛情:本周未婚女性愛情運上升， 才華出眾吸引對方的青睞，更是能持久走下去的重要因素。要為自己創造價值與樂趣。

3.狗

愛情: 家庭運穩定和諧的一周，歷經疫情的考驗，夫妻倆更加同心，苦日子雖苦，但心中很溫暖甜蜜。

3.虎

愛情:疫情期間養成在家吃飯的習慣，廚藝精進不少。原本不覺得自己很賢慧，另一半卻對你大大讚揚，開心感謝。

(圖片提供/中國時報)

本周健康運前三名:

1.狗

健康: 健康運佳，保持最佳的免疫力，就是目前最大的財富。能吃，能睡，心情好，戴口罩，勤洗手，甚麼都不怕。

2.豬

健康:健康運勢好，喜歡每週運動二次，汗流淋漓盡致的快感，一種痛快的人生，真是開心。

3.羊

健康:健康運不錯，近來瘦身有成，減肥要先從瞭解自己的身體開始，然後實際行動，夏天漸漸到來，你很有信心。

圖片提供/中國時報

(中時 )