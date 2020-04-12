賴芊合為戎祥遺孀，身為演員的她也曾推出過單曲《變變變》，近兩年她積極健身，也不吝嗇在臉書上分享好身材。上月28號有網友發現她出現在戲說台灣演員程學書的臉書直播裡，只見賴芊合穿著窄裙在鏡頭前扭腰擺臀展現舞姿，一開始沒發現被拍攝的她跳得忘我，一轉身發現在直播後先是驚訝地喊：「你不可以這樣啦好可怕喔！」

賴芊合和友人包廂歡唱，卻忘正值防疫期。

曾出過單曲的賴芊合大方秀舞姿。

愛演員程學書、劉濟民等人在KTV歡唱。

但接著還是親切的對鏡頭打招呼，不過正逢肺炎抗疫期間，一夥人在密閉包廂內唱歌、吃飯相當令人擔憂。

程學書直播時大方表示大夥在KTV續攤歡唱，除了賴芊合外，現場還有大愛演員劉濟民等人，不過在密閉包廂內大家肩靠肩坐得相當近，當然歡唱中也未戴口罩，事後程學書將直播刪掉，或許就是發現行為恐將惹議。

該直播事後被刪除。

其實，賴芊合對防疫相當注重，她在臉書上經常分享相關貼文，近日也因為自己咳嗽或拉肚子、眼睛癢，就會胡思亂想擔憂自己中鏢，相信她也會更注重外出的防疫措施。

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(中時電子報)