大陸衛健委高級別專家組組長鐘南山接受陸媒《人民日報》專訪時表示，大陸防疫側略採取了兩大措施：一是對疫情密集暴發地區封堵，以有效阻斷傳播；二是基層群防群治，也就是聯防聯控。所以大陸最可分享的經驗，是「執行力」。其他許多國家的醫療水平以及技術實力比大陸優秀，但卻在這次疫情面前措手不及，就是因為沒有果斷採取相應措施，導致不少一線醫務人員感染，而這道防線一旦垮掉，就很容易失控。

鐘南山稱，新冠疫情在其他國家的拐點，要看當地政府是否出手進行強力的干預。對其他國家的拐點預測有很多不可控的因素，所以現在要預測全球拐點，就比預測大陸的困難許多。

鐘南山也呼籲，大陸接下來仍然必須面臨2個考驗。首先是如何兼顧防控與復工，另外一個是防止境外輸入病例。現在世界各國還處在疫情暴發高峰期，大陸部分省市跟國外交流密切，很容易出現疫情反彈。因此武漢的下一個關也是全國的這一關，仍然需要通過各種防控手段才能過關。

(中時 )