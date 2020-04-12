針對入京人員核酸檢測困難以及檢測造假問題，北京將對核酸檢測健康證明進行抽查，嚴查造假行為。

北京市文化和旅遊局一級巡視員周衛民介紹，4月份以來，隨著復工復產工作的持續推進，人員流動性不斷加大，尤其是來京入住酒店人員增多，已成為北京市疫情防控的薄弱環節。周衛民說，當前北京嚴格的管控措施，主要目的還是為了確保群眾安全，切實維護生產生活秩序。

針對來京人員核酸檢測困難以及檢測造假問題，周衛民表示，目前各地均具備進行核酸檢測的能力，希望各來京出差人員所在單位負起主體責任，提前與屬地醫療機構溝通，組織好出差人員核酸檢測工作。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示，目前北京的防控工作仍將做到「三防」：防鬆勁、防漏洞、防反彈。

為嚴防境外輸入本地感染以及本地的反彈感染，北京還將繼續執行嚴格的酒店入住管理規定。徐和建介紹，酒店將對旅客進行早晚的體溫檢測，詳細核查核酸檢測健康證明，並督促如實填報入住資訊，公安部門將繼續加大對虛假填報資訊和健康證明造假等行為的查處力度，堵住有可能導致疫情反彈的所有漏洞。

(旺報 )