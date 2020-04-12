美國一名66歲婦人原本住在養老院，但3月31日爆出院內共31人確診、6人死亡，屬群聚感染，老婦人也被往急診，但家人還是來不及見她最後一面。她的妹妹事後發現約40份錄音檔，才知道老婦死前不停說著「我好痛苦」等語，並不斷尋求幫助，讓妹妹聽了相當崩潰。

據《每日郵報》報導，達根（Lou Ann Dagen）10多年前中風之後便住進了密西根州的雪松泉療養院（Metron of Cedar Springs nursing home），她還患有糖尿病。達根的妹妹潘妮（Penny）為了得知達根的生活細節，特地買了一個亞馬遜有語音助理功能的智慧裝置ALEXA給她。

3月31日，療養院公布有31名長住者和5名員工確診新冠肺炎，達根也被送往聖瑪莉醫療中心（Mercy Health Saint Marys），但到院不久就死亡。潘妮在她死後，從ALEXA內發現大約40段錄音，包含「Alexa，幫幫我，我好痛苦，我必須找到一種方法來緩解。」、「我該怎麼去找警察？」等求助內容。

潘妮表示，達根不斷對ALEXA素說自己的痛苦，就算療養院有給她止痛藥，也沒有辦法緩解。報導指出，達根出現症狀後4天，血氧和血壓都下降，才被轉送急診，醫院馬上聯絡潘妮，並為達根戴上呼叫器，若心跳停止就會幫她做CPR急救，但潘妮轉達達根的意願，表示她不想被急救；電話才打完半小時，達根就過世了。

亞馬遜對此表示，ALEXA無法打電話報警，但可以設置快捷功能，方便使用者打電話給緊急聯絡人或其他指定人士。

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(中時電子報)