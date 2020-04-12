美國一名66歲老婦路安（LouAnn Dagen）在療養院染上新館肺炎，在死前不停向亞馬遜AI語音助理Alexa訴說自己的痛苦、不停求救「我好痛苦…」「我好難受，我必須找到一種減輕痛苦的方法」、「我該怎麼做才能止痛？」多達40份這樣崩潰的錄音檔，讓妹妹心痛不已，不敢相信自己聽到的聲音。

外媒WOOD-TV報導，該療養院有31位住民及5位工作人員確診，路安也是其中之一。妹妹潘妮（Penny Dagen）說，4日是她最後一次見到姊姊，當時她已經因血液缺氧、血壓下降被送急診，、戴上呼吸器，若心跳停止就需要實施CPR搶救，潘妮表示「不，她不想要那樣」半小時後，姊姊的心跳便停止，病逝於醫院。

姊姊死後，潘妮發現語音助理Alexa中有40份通話紀錄，都是姊姊在死前對Alexa的哭訴，說著自己有多痛苦、有誰可以來救她？「我很難受」、「我必須找到一種能減輕痛苦的方法」，還問Alexa「怎麼樣才能止痛」、「該怎麼找到警察？」當時Alexa只回答了附近一家警察局的地址，讓潘妮聽了傷心欲絕。

(中時電子報)