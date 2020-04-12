罷韓第二階段連署日前通關，韓國瑜委任律師葉慶元等人，到台北高等行政法院聲請停止執行罷免案。但資深媒體人陳揮文4月起卻頻頻在節目公開嗆一路挺他的藍營支持者和韓粉。要韓粉離他遠點、對韓陣營跟行政院提訴願、及高院訴訟，斷言都不會贏，網友紛紛痛批。

原來，陳揮文自本月初起，就自己在廣播節目《飛碟晚餐-陳揮文時間》爆料，這段時間來整天都有韓粉傳訊息給他，認為韓國瑜在這次大選敗選是因為「作票」，到現在都已經快三個月了，「還在講！」讓他直呼難道韓國瑜是笨蛋嗎？國民黨是笨蛋嗎？票數差這麼多，沒有人會相信大選中有作票或是作弊的問題，「這群韓粉繼續相信沒關係，但不要再來煩我！離我遠一點！」。

陳揮文更表示，對於另一群人還堅持相信「論文門」的東西，他都沒有意見，但是一樣「不要來煩他」，他解釋自己不談論文案，是「因為自己碩士念一半就被退學了，他不會去談他不懂的東西」。

對於罷韓連署通關，陳揮文研判，韓國瑜跟行政院訴願、跟高院訴訟兩個官司都不會贏。罷免第一階段是提議、第二階段是連署、第三階段才是投票；連署要要先跟中選會登記，核准後才可連署，至於提議，去看看選罷法，並不需要用中選會的表格，他雖然支持韓，但從法律來看，「Wecare高雄發起人尹立並沒有錯」。

陳揮文強調，韓執政未滿一年，「尹立是提議罷免，並不是提出罷免」。而選罷法規定未滿1年不得罷免，其實法律的設計和制訂有漏洞，它也沒寫清楚，因此要去告這個，贏面不大。

他也再度提及立法院前院長王金平及鴻海創辦人郭台銘，認為他們雖然在韓敗選中扮演重要角色，但是「最需要檢討的並非他們2人，反而是韓國瑜自己」。

對於陳揮文曾在1月開票大逆風下還大聲疾呼韓會逆轉、甚至預測韓會贏120萬票，但到了4月卻髮夾彎不甩韓粉、暗批韓國瑜。網友紛紛感嘆，「尚書大人真機靈」、「揮文不演了！」、「牆頭草是你？」、「奇怪了，之前不是挺的要死？」、「連你也跳船啦」、「直接變臉了？」。

(中時電子報)