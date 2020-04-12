陸專家鍾南山：新冠肺炎沒有特效藥 疫苗面世要等 10:532020/04/12 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫護人員配戴全套防護裝備，進行醫學檢疫。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《人民日報》報導，中國工程院院士鍾南山近日表示，還沒有特效藥，但發現一些有效藥，比如氯喹，實驗結果肯定是有效的，目前正在做出結果，可能很快要發表出來，還有一些中藥，如連花清瘟，抗病毒作用不強，但抗炎症方面表現突出，有關實驗結果不久之後也會發表，而中藥血必淨對重症病人的治療初步看也是有效的，真正終結疫情，疫苗挺重要的，現在各國都在以最快的速度研發，但不認為疫苗三、四個月時間就能研發出來。 (旺報 ) #疫苗 #結果 #實驗結果 #研發 #中藥 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重傷 台今年經濟成長難保2 04:092020/04/09 焦點新聞 《好好聽》新冠肺炎狂燒4個月 集權管制會主導世界嗎？ 10:552020/04/09 時事 傳酒店公關確診 黃珊珊：全面消毒不會封掉 11:162020/04/09 生活 新增泰國流感疫苗市場 國光力拚2020年轉虧為盈 11:132020/04/09 財經 《業績-生醫》國光生Q1營收年增5倍 產線佳備戰H2旺季 13:072020/04/09 財經 何時脫離疫情威脅？蓋茲：明年秋季才會完全安全 20:352020/04/09 財經 新冠疫苗估1年後普及 比爾蓋茲：明年秋季才安全 04:092020/04/10 全球財經 全球最快 陸製新冠疫苗進入2期臨床試驗 16:542020/04/10 兩岸 華航班機尚有238人待採 預計4月中採檢完畢 14:222020/04/11 生活 口罩分配是否應透明化？投票結果超一致 15:072020/04/11 政治 兩岸熱門新聞 又一毒班機 上海來自俄羅斯一班機51人確診 - 兩岸 - 旺報 陸專家鍾南山：新冠肺炎沒有特效藥 疫苗面世要等 - 兩岸 - 旺報 鐘南山：大陸疫情防控最值得分享的經驗是「執行力」 - 兩岸 沈富雄喊話 別像小孩到處嚷嚷 - 兩岸要聞 - 中國時報 國台辦轟台灣當局造謠抹黑！陸委會遺憾兩岸漸行漸遠 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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