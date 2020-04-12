據《人民日報》報導，中國工程院院士鍾南山近日表示，還沒有特效藥，但發現一些有效藥，比如氯喹，實驗結果肯定是有效的，目前正在做出結果，可能很快要發表出來，還有一些中藥，如連花清瘟，抗病毒作用不強，但抗炎症方面表現突出，有關實驗結果不久之後也會發表，而中藥血必淨對重症病人的治療初步看也是有效的，真正終結疫情，疫苗挺重要的，現在各國都在以最快的速度研發，但不認為疫苗三、四個月時間就能研發出來。

(旺報 )