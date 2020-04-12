當今羽球最強女將，除了球后戴資穎之外還有誰呢？大陸羽球科研組專家程勇民在雜誌撰文分析，最強女將至少有戴資穎、陳雨菲、馬琳(Carolina Marin)，3人之中又以戴資穎、馬琳實力最頂尖。

陸媒引述程勇民的文章指出，單以「競技實力」來說，戴資穎與馬琳的戰力已經顛覆傳統，「把羽球女單打法男性化」，展現出來是強大的底線控制力。戴資穎偏向技術型，擅長假動作和停頓欺敵，馬琳則是暴力強攻。在這方面陳雨菲都不如她們兩人。

程勇民認為戴資穎和馬琳的弱點在於「發揮能力」的方面，他們臨場表現仍起伏較大，雖然戰力驚人但可能發揮不出來。反觀陳雨菲個人風格並不強烈，但是攻守均衡讓她每次的表現比較穩定。

以對戰成績來看，戴資穎15-3陳雨菲，戴資穎9-6馬琳，馬琳3-2陳雨菲。上月的全英公開賽，小戴在準決賽、決賽接連打敗這兩人奪冠，是羽聯停賽前最大贏家。

(中時電子報)