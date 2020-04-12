◎百貨美食送到家 線上電影免費看

今年因疫情影響，不少百貨紛紛推出外送的獨家優惠，以及帶來全新的美食餐點吸客，像Global Mall近日不僅獨家與外送平台Uber Eats合作推外送優惠，板橋車站店也接連引入新餐廳；京站的QQ飛食外送服務在本月更推出訂餐免外送費，再享15天線上電影無限免費看優惠，民眾連假不出門，也能輕鬆搞定三餐。

◎蝦米！饗食天堂Buffet可外帶外送

疫情蔓延大家都減少外出聚餐，但日常生活還是需要美食調劑，饗賓餐旅集團旗下四大品牌饗食天堂、果然匯、開飯及饗泰多聯手力推外帶外送美食超優惠方案。其中吃到飽buffet品牌饗食天堂特推「經典大滿貫組合」，集結10道澎湃豪華人氣共享餐，原價2910元組合價2499元，經濟又實惠，於iEAT LINE官方線上訂餐還可享9折，加入iEAT LINE好友滿額350元再領優惠碼，三重好康荷包現省700元。

◎追劇引發食慾 梨泰院套餐送到家

防疫時期的美食生活怎麼過？百貨很有默契推出外帶服務來因應，或向防疫前線致敬，讓醫事人員證享專屬優惠；甚至觀察到宅在家追劇的韓劇迷，看戲帶動食慾，根據新光三越台北信義新天地美食街統計，本月點購嫩豆腐鍋、部隊鍋系列商品的人數較上月翻倍成長，顯見韓劇魅力之大。

◎神旺搶攻宅商機 5星級美食外帶高CP

在新冠肺炎疫情持續衝擊餐飲業下，台北神旺大飯店自2月開始另闢外帶商機，館內3大餐廳打造的各式外帶餐盒大獲好評，近日更在飯店1樓開設街邊店「速速購」，除了有人氣外帶餐盒，更加入3大餐廳全新推出的冷凍調理包系列，民眾只要撥一通電話提前預訂，就能將5星飯店美食以划算價格帶回家。

◎潮品集招牌料理 780元吃到飽

台北神旺大飯店館內的人氣餐廳「潮品集」力拚到店用餐的客群，即日起至5月31日推出每位僅780元的吃到飽活動，包含鎮店招牌潮州滷水鵝、經典主食、鮮製手工港點、甜品等，有近50款料理通通讓饕客暢快吃，且不僅不收服務費，更不分平、假日或午、晚餐時段，消費滿千還送百元抵用券；最狂的是，選擇吃到飽方案的賓客還能以每人99元+10%的加購價，享用一份原價880元的「上湯焗龍蝦」。

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(中時電子報)