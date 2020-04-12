擁有G奶火辣身材的性感系女星加藤紗里，4年前因遭知名諧星狩野英孝劈腿而大開知名度，之後個人的大膽言行也屢屢引發熱議，去年她自爆閃嫁房地產公司老闆，沒想到3個月就玩完，近日竟然又宣告已經懷孕9個月將臨盆，不在乎孩子的爸的身分，卻說要直播產子全過程，挨轟根本完全抄襲前AV女優蒼井空。

在 Instagram 查看這則貼文 スクショありがとう❤️ #臨月#ありがとう#マタニティ#妊婦 加藤紗里（かとうさり）（@katosari）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 5:45 張貼

加藤紗里爭議事件頻傳，她閃婚後，透露跟前夫在交往時期，就在3個月內花掉男方1億日圓（約2775萬元台幣）以上，導致男方財務出現危機，希望她別這麼揮霍，換來的卻是加藤紗里跟對方分開，坦言內心願望就是愛怎麼花錢就怎麼花，「那我跟他結婚有什麼意義，簡直是詐騙」，對沒錢的男人沒興趣，被批超級拜金。

而今年1月她曾透露已另結新歡，如今又爆自己是準媽媽，孕期已到9個月，經推算不是新歡的，她也沒公開孩子的爸究竟是誰，但已幫孩子找好「打工」，昨(4/11)她在IG限時動態與網友完你問我答，被問到是否會轉播小孩出生的情況，加藤紗里竟回答生孩子會全程開直播，一陣痛就會通知眾人即將開播，要大家趕快訂閱她的頻道，以免錯過，而這個活動似曾相似，之前「蒼老師」蒼井空就曾做過，但僅到進產房前就停播，目的只是跟粉絲分享升格當媽媽的心情，然網友多認為加藤紗里是要蹭熱度，直呼她根本明擺著抄襲蒼老師。

(中時電子報)