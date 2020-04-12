27歲黃姓律師今年春節期間聚餐後，因不勝酒力在路上發酒瘋、腳踹民宅大門、路邊機車，員警到場後，黃還動手毆打員警，警方以現行犯逮捕他，並押入警車，但黃在警車後座仍不安分，出腳踹穿車內防護擋板，踹傷坐在副駕駛座的警員。台北地院因黃男認罪賠償，與員警和解，依妨害公務罪判刑3月，緩刑2年。

警方調查，今年1月29日晚間8時，警方獲報指有醉漢在羅斯福路三段發酒瘋、腳踹附近民宅大門、動手推倒停放路邊的機車。警察趕到現場，要求男子出示身分證件，他向員警挑釁「給你呀、你自己拿！」不久出拳毆擊1名警員臉部，當場被員警制伏，上銬押進警車，帶回派出所偵訊。

不過，男子在警車上仍不安份，竟用腳踹破警車內防護擋板，還腳踹坐在副駕駛座的警員。警方查出男子是黃姓律師，警詢後依妨害公務等罪嫌送辦。

檢方調查時，黃男供稱他是在八德路與朋友聚餐，不曉得為何會走到羅斯福路三段鬧事，也因酒醉不記得襲警鬧事過程。檢方依據員警的密錄器畫面，依法起訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，黃男認罪，並賠償擋板損壞費用，與員警達成和解，員警同意給予黃男緩刑，法官依妨害公務罪判處黃男徒刑3月，緩刑2年。

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(中時 )