天眼查數據顯示，近日，格力電器旗下成立醫療裝備公司「成都格力新鷺醫療裝備有限公司」，該公司成立於8日，法定代表人為格力電器董事長董明珠，註冊資本為1億人民幣，經營範圍包括醫療器材、實驗室設備的研發、生產、銷售和技術服務、技術諮詢。

《新浪財經》報導，天眼查股東資訊顯示，格力電器的營運主體珠海格力電器股份有限公司為該公司最大股東，持股75％；成都新鷺生物科技有限公司為該公司第二大股東，持股10％。

隨著疫情爆發，醫療設備領域受寵，此次設立的公司並非格力電器第一家醫療公司。比如2月18日，天眼查數據顯示，格力電器斥資2千萬人民幣成立醫療科技公司，經營範圍包括第Ⅱ類醫護人員防護用品、紫外線消毒設備、生理參數分析測量設備、手術室感染控制用品的設計、製造和銷售，根據相關規定，醫用防護口罩、醫用防護服等均為第Ⅱ類醫護人員防護用品等。

3月19日，天眼查數據顯示，格力旗下公司石家莊格力電器小家電有限公司發生經營變更，新增消毒器材。

(旺報 )