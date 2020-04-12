中央流行疫情指揮中心9日宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業。但台南市一名23歲官姓酒店妹，11日凌晨從中西區保安路租屋處駕車外出，疑似私下接桌酒駕，在海安路與尊王路口撞上1名60多歲婦人，送醫後不治，宮女肇事後供稱不曉得撞死人，甚至在派出所打卡發文，「搞一個大陣仗」，送醫醒後還問：「我怎麼會在這裡」

台南23歲爆乳妹私下接客！酒駕吸毒撞死婦人 翹腳滑手機打卡：搞了一個大陣仗。（圖／翻攝自臉書）

22歲官女11日下午才在醫院悠悠醒轉，她自稱凌晨零時許返回保安路租屋處，吃了數顆安眠藥睡覺，之後即「斷片」不省人事。但警方從監視器發現，官女凌晨4時許從住處駕車出門，卻一路行車不穩，先在保安路與金華路擦撞1輛路邊停靠汽車，隨後在保安路上2度擦撞路邊汽車，兩輛車身板金皆凹陷，

官女卻持續往前開，在海安路與尊王路口撞上1名60多歲老婦人，老婦人倒地，她仍未停車，直到在海安路與友愛街口撞上1家美髮店，才將車停下，老婦人傷重送醫不治。

官女凌晨鬧區連4撞，早有路人報案，她被送往醫院，11日下午清醒後被告知撞死人，她卻稱什麼都不記得，還說：「我怎麼在這裡」。抽血驗出酒測值0‧5毫克，警方依照過失致死罪、公共危險罪與肇事逃逸罪嫌將她移送台南地檢署偵辦。

宮女撞死婦人後逃逸，直到撞上路燈、輪胎飛出才停下，車上還被警方發現有濃濃的毒品味。

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(中時電子報)