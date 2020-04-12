台股目前的K線型態來看，上周往下的第一道支撐就是在3/24至3/25的跳空缺口處，也就是清明節長假在此處作短暫的整理，因為這裡也是5日與10日平均移動線交叉處約莫是10415點，這個點位在3/30就剛好來測試這個點，之後朝上繼續攻堅，現在是來到下殺以來最大的跳空缺口處，也就是3/12與3/13的跳空缺口，這個往下而這個跳空缺口壓力處，也是大頸線的位置，同時在3/12與3/13若以成交量來觀察，也是下跌時最大的2個交易量，因此無論從技術面、心理面及籌碼面都非一蹴可及，勢必再做整理。

而本周在測試10415點時往上續攻，在美股強勢大漲下，雖越過10180處，但這個缺口上緣處是10360點，跳空缺口達188點，且3/12與3/13的成交量合計約莫是5733億，且3/12當天下跌471點，是本波自疫情發生後第2個最大跌幅日，因此在此處上攻會較之前緩慢，目前突破缺口下緣，適逢最大缺口壓力，因此若一口氣續攻反而容易出現賣壓。

但下周往下的機率大嗎？上漲行情結束了嗎？我相信是每一位投資人最想知道的，在回測9415點後，趨勢仍是朝最大缺口處前進，而近期走勢在周一留下一個向上的跳空缺口，這個缺口出現在4/6至4/7，以周線K線角度來說，周五（10日）出現周線連三紅，下周有收黑K的機率，但若本周整理方向出現回檔也不必過於害怕，因為4/6這個缺口不要出現回補，甚至嚴格來說4/6的紅K棒不能遭到吞噬，只要能守住此一防守，之後趨勢往上機率仍是不小，因為代表盤勢經過整理後，結構才會更加穩健。

從均線角度來看，目前短高雖逢缺口壓力，短線上漲也稍有乖離，但下方缺口處同樣有短期均線5、10日作保護，讓下跌幅度不致過深，從盤勢結構面來說，目前許多強勢個股有出現漲多回檔或高檔震盪整理，但同時有許多落後補漲股在此時也出現打底上漲的態勢！

周五（9日）雖在蘋概三巨頭走跌導致電子股下挫，導致今天盤中一度翻黑，這是因為股王大立光對Q2的展望出現警訊，連帶影響權值王台積電下周四（16日）法說會登場，但在跌深補漲與金融股帶動下尾盤再度拉升，同時市場資金轉向中小型股，生技、線上遊戲族群等防疫與宅經濟類的板塊。

現階段遇前波跳空缺口，引發短多獲利及解套壓力，但相信這也僅是保守心態造成，就像前段以成交量來說，3/13當時日K線留下長下引線，雖反彈失敗以至於讓指數跌到8523點，但當天成交量市達到3028億，周五收在10157點，仍在3/13收盤點10128之上，顯示當初由此向下的過程，許多個股不堪行情續跌而忍痛砍出，相對來說此處的壓力減輕不少，更多的因素是因為在心裡面上。

下周短線雖有修正壓力，接下來月線即將扣低點區，仍有機會翻揚向上助漲，只是要往填補缺口及3/12下跌達471點跌幅的長黑K這個壓力帶，會以反覆震盪前進，時日上相對會花較長時間，近期可留意被動元件、散熱族群，若盤勢回檔，而這類族群若相對抗跌，不妨擇低進場！

（本文作者中華財經台分析師謝逸文）

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(中時電子報)