中央流行疫情指揮中心日前宣布酒店和舞廳全面停止營業，桃園市長鄭文燦今（12）日表示，桃園全市共有104家酒店和舞廳配合停業，他強調，將徹底配合執行防疫直到疫情結束。

鄭文燦今天上午主持「桃園市政府防疫專案會議」，他表示經過桃園市府調查，全市已有104家酒店和舞廳業者配合防疫政策停業，昨天複查70家相關業者也都已拉下鐵門，他強調，市府將貫徹政策到疫情結束。

針對此次新冠肺炎疫情，鄭文燦今天也在臉書分享他去年參訪美國時，邀請美國政要替台灣錄製的聲援影片，他並列出時間序表示，台灣是最先示警、最早提出防疫應變也最早規劃出完整防疫部署的國家，也是許多國家學習的對象。

面對全球疫情大流行，鄭文燦表示，台灣願意在國內口罩產能充足的情況下，對疫情嚴重的國家伸出援手，如今，台灣沒有獲得WHO公平合理的待遇，卻要面對WHO秘書長譚德塞憑空捏造的種族歧視的指控，試圖掩飾WHO誤判疫情的疏失。

鄭文燦強調，台灣人比其他國家更有韌性，面對無理的打壓，絕對不會屈服，台灣不應該被孤立，台灣是世界地球村不可或缺的成員，病毒是人類共同的敵人，台灣將會與世界攜手合作，戰勝病毒。

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(中時電子報)