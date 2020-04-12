新冠肺炎肆虐全球，台灣疫情控制成果受到世界注目，就連微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）都稱讚台灣是各國的榜樣。不過，人口有9554萬的越南，截至今（12日）10時只有258例確診，死亡人數更是0人，讓越南網友直言「越南做得更好吔，我們是怎麼做到的？」

有網友在PTT八卦板發文表示，Reddit越南版討論台灣和越南的防疫，「比爾蓋茲說台灣是防疫典範…可是越南做的更好吔…我們是怎麼做到的？」有越南網友認為，台灣比越南「在國際上更有存在感」，所以鎂光燈都聚焦在台灣身上，再加上台灣是西方世界想要的「又好又民主自由」的那種中國，「當敘事中，中國是敵人，台灣就會被報導成好幫手。」

原PO翻譯越南網友發言，引起PTT鄉民熱議。（圖／PTT）

也有越南網友坦承，政府的強制防疫手段，西方人看來會覺得「侵害人權」，坦言「我是越南人我驕傲，但我很難想像這種做法也在我現在居住的芬蘭實行。」並說要是在芬蘭這樣做，人民一定會把政府告死。還有網友爆料，越南醫院早在去年12月就已經聽到有「新病毒」消息，由於17年前的SARS讓人餘悸猶存，擔心若不盡快行動會很慘，所以別無選擇，只能主動出擊。

對於台灣在抗疫同時，大部分的學校、企業還能同時運作，讓越南網友也忍不住稱讚「少數能做到這點的國家之一」，認為這是讓西方國家比較感興趣的原因，而且台灣與越南不同，是民主國家，「你覺得西方民主國家要找學習對象的話會比較想找誰？」

PTT鄉民看後紛紛表示「零死？不太可能吧」、「沒檢測＝零確診。寫其他死因＝零死」、「爭這種沒意義＋1。話說越南能自製口罩嗎？」、「疫情結束，越南應該要起飛了」、「越南其實是真的幹得不錯，我蠻意外的」、「可是航母就是停越南後中獎的啊」、「越南知名度比台灣高吧？台灣可是國際邊緣人耶」、「以絕對值來說防疫就北韓做的最好啊」。

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(中時電子報)