口罩實名制將升級3.0，規劃4月22日起民眾可持健保卡，到四大超商的1萬多家門市預訂口罩，並於之後至原超商取貨；不過全聯與美廉社因沒有讀卡設備，仍僅可領口罩，無法預訂。

政院官員表示，22日口罩實名制升級3.0後，除了保留原本2.0的網路預購、超商領貨方式以外，也將開放民眾持健保卡，到1萬多家超商門市，直接使用事務機預訂口罩，事後再到原超商領取即可。

政院官員說，日前有240家健保藥局退出口罩實名制業務，多數是因為「一人藥局」，人力、體力和身體健康因素等不堪負荷，3.0的目的就是希望減輕藥局負擔，也讓一些不熟悉網路操作的民眾，可以更方便買到口罩。

政院原本規劃4月9日起在超商領取口罩時，民眾可在領貨超商就地「續訂購」下一輪口罩，不過經整合相關系統與評估後，決定改為22日起，續訂購與超商預訂功能將全部一起上線。

負責系統業務的行政院政務委員唐鳳，日前也親身參加封測，在超商領口罩時，順便用健保卡續訂，整個流程從頭到尾只花55秒。

至於3.0的付費方式，將是在超商預訂時直接付費，還是比照2.0需另外轉帳或信用卡繳費，由於金流系統還在整合中，目前尚未定案。口罩3.0的實施詳情，將待行政院長蘇貞昌明天主持口罩會議討論後，才會正式拍板。

(中時電子報)