演員何璦芸以《唐山過台灣》出道至今，演出的電視劇以及電影已逾百部，更曾入圍金鐘獎、金穗獎，2014年以《大象的手指會跳舞》拿下金雞百花獎影后，收入最好時，月收入能超過50萬元台幣，不過受到新冠肺炎疫情影響，期間僅接了一個廣告，原本拍攝的戲劇也停擺，加上取消的活動損失近百萬元，「瞬間變成低收入戶」，不過她也因此為自己開了另一扇窗，接觸了直銷產業，將月收入拉回20萬元左右。

何璦芸拍攝過多部戲劇，她近期投入直銷產業開啟事業第二春。（何璦芸提供）

何璦芸拍攝過多部戲劇，她近期投入直銷產業開啟事業第二春。（何璦芸提供）

何璦芸不自滿於現狀，她除了演藝事業外，也擔任專業的瑜伽老師20多年，去年12月27號則赴美國留學一個多月，學習人際關係、溝通表達等，她說：「滿足現狀是最大的陷阱，演藝事業就是有就有、沒做沒有，死了就什麼都留不下，是求人的事業。」認為「一直在這等別人對自己秤斤、秤兩太辛苦了」，因此積極發展副業。

除了演員身分，何璦芸同時也是瑜伽老師。（翻攝自臉書）

除了演員身分，何璦芸同時也是瑜伽老師。（翻攝自臉書）

她說：「再聰明的人都要學習，而我又是個不聰明的人，人沒有精進就會被社會淘汰！」這波疫情就讓自己感觸很深，直呼還好在工作停擺前先一步認識了直銷產業，「要在有以前輝煌的成績機會不大，趁著這次危機遇到轉機，希望可以創造不同的財富。」她也認為，當演藝人員是別人給的平台，這次則是自己為自架設架的平台，「老了不怕沒人養！」

何璦芸去年底赴美唸書，慶幸趕在疫情爆發前回台。（翻攝自臉書）

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(中時電子報)