台灣世界展望會邀請民眾捐款支持台灣世界展望會「國內外弱勢兒童防疫計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾捐款支持台灣世界展望會「國內外弱勢兒童防疫計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾捐款支持台灣世界展望會「國內外弱勢兒童防疫計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾捐款支持台灣世界展望會「國內外弱勢兒童防疫計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾捐款支持台灣世界展望會「國內外弱勢兒童防疫計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾捐款支持台灣世界展望會「國內外弱勢兒童防疫計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾捐款支持台灣世界展望會「國內外弱勢兒童防疫計畫」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

隨著新冠病毒疫情在全球升溫，許多最脆弱國家兒童正陷入緊急人道危機。這些孩子原已面臨營養不良、免疫力缺乏、既有疾病等問題，再加上水資源暨衛生環境不佳、居住條件惡劣、醫療資源匱乏，一旦疫情爆發，後果將不堪設想。

據世界展望會最新報告指出，疫情衝擊下，全球恐將有3000萬名最脆弱兒童，因生活在水資源暨衛生環境不良、醫療條件欠佳，甚至是戰亂衝突的景況當中，面臨防疫破口的生存危機。

台灣世界展望會說，以葉門為例，由於連年戰亂，當地約1780萬人居住在水資源及衛生條件極其惡劣的環境中，更有三分之一兒童處於嚴重急性營養不良、二分之一兒童慢性營養不良的危急情況。在新冠病毒疫情尚未入侵之前，世界展望會針對葉門防疫需求緊急動員，預計在5個月內支持當地以氯化淨水方式改善水質、修建3處安全水源與水車、維修污水排水孔，以及訓練志工展開社區衛教活動，預計協助約1萬8000人改善生活環境，以更有能力應變這波疫情帶來的危機。

台灣世界展望會指出，疫情當前，每一個人都正面臨這場全球風暴所帶來的衝擊威脅。但是，在最危急的時刻，人們更應相互扶持，才更有機會共同度過難關。世界展望會邀請民眾捐款支持台灣世界展望會「國內外弱勢兒童防疫計畫」。捐款可洽專線：02-2175-1995。

(中時 )