世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），日前在例行記者會公開點名台灣，稱遭台灣攻擊長達兩到三個月。此舉引發我國各界不滿，群起撻伐，網紅阿滴等人也募資將在美國《紐約時報》刊登廣告，向譚德塞表達台灣立場，昨（11）日公開信內容曝光，今日阿滴則更新第二版內容。

阿滴與多位網紅、名人發起募資，預計募款400萬元在紐約時報刊登全版廣告反擊譚德塞，最後竟募資超過千萬元，阿滴等人也開始著手撰寫公開信內容，昨日貼出草稿，並吸收各方意見、持續改進，今日他再更新第二版內容。

阿滴更新公開信內容。（圖／摘自阿滴IG）

阿滴更新公開信內容。（圖／摘自阿滴IG）

最新版文章出爐，PTT網友也紛紛給意見，oz5566認為，他們要買的不是專欄而是頭版廣告，「誰家廣告會放又臭又長一大段文章的」，應該要圖片醒目、吸引目光。scopeowl說，「老美最好會在乎你講的那些臭臭長長的台灣防疫史，以及跟歐美合作開發快篩的事情」。Changyaya認為，從寫作風格來看，整篇都像是寫給台灣人看的，簡單但沒有深度。

另外，網友lesnaree2建議，像這種國際救援的廣告，至少在taiwananhelp下面留下電話或地址，這樣美國民眾若有缺口罩或呼吸器，或需要醫療協助，可以跟台灣駐美代表處聯絡，「不然就好像你商品寫的多神奇多有效，結果要去哪裡買都不知道」。

不過網友kimiya1指出，一堆人說阿滴的英文文章寫不好，只會批評，有辦法寫一篇登在紐約時報頭版嗎？若是抱怨文章太長，網友askaleroux舉例，318學運香港在紐約時報刊登的內容也是有文字，上面當然會有一個大圖來顯示訴求，「阿你只有圖沒有文字鬼知道你要幹嘛？不然畫四格漫畫就好了不是？」

(中時電子報)