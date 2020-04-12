酒店妹確診新冠肺炎，全國酒店和舞廳9日起「停止營業」，桃園全市104家業者已配合停業，警方11日晚間突襲複查73家，包含70家列管業者和3家移工舞廳，全都未營業，市長鄭文燦也要求持續追蹤，避免死灰復燃或變相營業等情況出現。

經發局長郭裕信在防疫會議中指出，中央流行疫情指揮中心提及全台配合停業的酒店舞廳家數為437家，但各縣市針對酒店舞廳業者認定標準不一，桃園市府從嚴認定，有提供陪侍服務的小吃店也列入檢查，桃園共有92家酒店舞廳、12家小吃店，都要配合政府防疫措施停業。

警察局長陳國進也指出，因桃園區酒店舞廳家數占總列管數7成，11日晚間8點到凌晨12點無預警突襲稽查，73家都沒營業。

桃園市長鄭文燦感謝警察局同仁配合稽查，他指出，配合中央防疫措施，全台酒店舞廳自4月9日起停業，全市共有104家相關業者要停業，包含提供陪侍服務的小吃店等，警察局11日晚針對桃園區轄內70家列管業者、以及3家移工舞廳突襲檢查，全數按照規定停業，後續將持續追蹤，避免死灰復燃、變相營業或轉到其他處所，「有照要歇業、無照更要強制關門！」

郭裕信也提到，中央建議市場、夜市等採單一出入口，方便管控人流及量測體溫等，但實際有困難，部分市場難落實設置單一出入口，甚至有可能產生消防安全疑慮，桃園和中壢等街道開放型夜市業者也有執行難度。

鄭文燦強調，防疫大原則是做到人流減半、降低群聚風險，考量市場類型多元，對於大樓型市場較容易管制、量體溫，其餘則因地制宜，他也提到昨晚去看了興仁夜市，人潮減了不只一半，只剩過去2、3成，人潮稀稀落落，「過去照相都要照很久，走不出來，現在都走很快！」他也將再安排夜市訪視行程，了解業者防疫整備作為。

鄭文燦也說，夜市攤商受疫情衝擊，出現營收減損，業者普遍希望地主降租，他也指示經發局召開座談會協商，並指示地稅局研擬調降地價稅等措施，希望透過縝密協調，以更快速、效率的方式，協助攤商度過難關。

(中時 )