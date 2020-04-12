新北中和警方日前制伏拒檢的無照少年過程中，陳姓員警出腳踹了少年頭部，引起外界議論。有人認為，教訓得好，違規還想逃就是要祭出硬手段；但也有人覺得，警方執法太超過。對此新北市中和警分局表示，經查，陳姓員警執法過當，因此處分申誡2次。

從影片中可以看見，警方包圍住4名少年，將人壓制在地上，接著陳姓員警朝其中一人踹了一腳，當場趴在地上，不敢再亂動；過程中，警方大聲怒斥，「是不是趕著去投胎，這樣子很危險。」驚動了附近住戶。樓上住戶看不下去質疑，警察根本公然打小孩。

影片被上傳至網路後，掀起激烈討論。有人認為，警方執法過當，少年身上沒有威脅物品，何必下手這麼重；不過有部分人則認為，執法力道剛好，台灣警察不管怎樣都會被說話。

案經由交督察組調查後，認為陳姓員警確實執法過當，因此處分申誡2次。至於違規的鄭姓少年，目前已依強闖路檢點、連續逆向及闖紅燈，開出7張罰單，並依公共危險罪嫌送新北地方法院少年法庭。

◎約45秒處。（影片來自YouTube，若遭移除請見諒）

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(中時電子報)